حزب الله يعلق بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدان (حزب الله) اللبناني الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، واعتبره “تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء”.

وقال الحزب في بيان إنه “يدين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، ‏والذي يشكل ‏تصعيدا خطيرا في مسار التفلت الصهيوني من كل الضوابط والقواعد بغطاء ‏ورعاية أمريكيتين كاملتين”.

وشدد الحزب على أن إسرائيل “لا تلتزم بأي منطق أو قوانين، وأنها لا تعرف إلا ‏لغة القتل والنار والدمار، وباتت تجمح إلى ارتكاب حماقات ‏وتقوم بمغامرات تنذر بإشعال المنطقة ‏برمّتها، خدمة لأهدافها العدوانية، ولإنقاذ نفسها من أزماته الداخلية”.

وقال الحزب إن إيران مارست أعلى درجات ضبط النفس في وجه “الاستفزازات” الإسرائيلية، وتمسكت بحقها الطبيعي في تطوير برنامجها النووي السلمي.

وأضاف الحزب في بيانه أن الجهود كلها التي بذلت طوال المدة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة “نسفتها ‏حكومة العدو ‏وأجهضتها، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ‏ما لا يُحمد عقباه”.

وقال إن على ‏شعوب المنطقة ودولها أن تعي أن هذا “العدوان إذا لم يواجه بالرفض ‏والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها، ‏سيزداد هذا الكيان المجرم عدوانية وجبروتا وسيعزز ‏مشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة ‏والإضرار بمصالح شعوبها وسلب ثرواتها”.

‏وأكد أن “العدوان الإسرائيلي لم يكن ليقع لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأمريكية المباشرة مشيرا إلى أن واشنطن تحاول التنصل من مسؤوليتها تفاديا لأي تداعيات عليها”.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.