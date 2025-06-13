سفير إسرائيل في أمريكا: هذا هو الهدف المقبل في إيران

أكد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يحيئيل لايتر أن موقع “فوردو” العميق تحت الأرض هو الهدف المقبل في إيران، ويمثل الخطر الأكبر ويجب تدميره.

وقال لاتير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، الجمعة “لن نسمح للنظام الإيراني الذي يصر على القضاء علينا بالحصول على القنبلة النووية”.

وأضاف “نجحنا في تدمير الدفاعات الجوية المحيطة بطهران، ودمرنا تقريبا كامل البنية التحتية في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، وتم القضاء على معظم قادة الحرس الثوري الإيراني وعدد كبير من قادة الجيش”.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة أن الهجوم على إيران يجب أن ينتهي بإبادة المفاعل النووي، وقالت “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على ألا يكون لدى إيران سلاح نووي”.

وتُعَد منشأة فوردو الموقع النووي الأكثر تحصينا بين المنشآت النووية الإيرانية، وعملت السلطات الإيرانية النووية على إنشائها على عمق 90 مترا داخل جبال منطقة تحمل الاسم نفسه في محافظة قم، التي تقع بين أصفهان وطهران على بُعد 160 كيلومترا عن العاصمة الإيرانية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ضرب أهداف إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، بما في ذلك منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.