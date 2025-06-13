سقوط صاروخ في الخليل بعد إطلاقه من اليمن.. وإصابة طفلتين فلسطينيتين

قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه يعمل على اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه إسرائيل، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما مدينة القدس ومستوطنات عدة في الضفة الغربية والنقب.

وأكد البيان أن منظومة الدفاع الجوي رصدت التهديد القادم من اليمن وتعاملت معه فورا، في حين أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ.

ورغم عمليات الاعتراض، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ سقط في بلدة سعير قرب الخليل في الضفة الغربية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت طفلتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابتهما جراء سقوط الصاروخ في البلدة.