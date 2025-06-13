شاهد: آثار الهجوم الإسرائيلي على منزل عالم نووي إيراني

قُتل 6 من العلماء النوويين الإيرانيين في الضربات الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن (عبد الحميد مينوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، مطلبي زاده، محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي هم العلماء النوويون الشهداء”، جراء الهجوم الإسرائيلي.

وقالت “استشهد محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة آزاد الإسلامية، وفريدون عباسي، من العلماء النوويين في البلاد، في الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني فجر اليوم على العاصمة طهران”.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، “فيديو” من موقع الاستهداف الإسرائيلي لمنزل أحد العلماء النوويين الإيرانيين.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، اليوم الجمعة، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن “هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة نطنز الرئيسة لتخصيب اليورانيوم، بينما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسبا لرد إيراني.