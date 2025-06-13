شاهد: أول تعليق لنتنياهو عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب نفذت “ضربة افتتاحية ناجحة للغاية” ضد إيران، مؤكداً أن العملية استهدفت القيادة العليا وعلماء بارزين يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل “ذاهبة لتحقيق العديد من الإنجازات”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمليات العسكرية الناجحة، بفضل “الجنود والشعب”.

وحثّ نتنياهو المواطنين الإسرائيليين على الالتزام التام بتعليمات الجبهة الداخلية، موضحاً أنه قد يُطلب منهم البقاء في الملاجئ لفترة أطول، في ظل التهديدات الأمنية المستمرة.

“الأسد الصاعد”

وشنت إسرائيل هجوما، فجر الجمعة، على أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران باسم “عملية الأسد الصاعد”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية.