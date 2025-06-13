شاهد: غارات إسرائيلية تستهدف مطار تبريز العسكري شمال غرب إيران

أفادت وكالة أنباء فارس، ظهر اليوم الجمعة، بأن إسرائيل شنّت هجوما جديدا استهدف مدينة تبريز شمال غربي إيران، وذلك في إطار الهجمات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على أراضٍ إيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي أن انفجارا جديدا سُمع في مدينة تبريز، دون أن يحدد مصدره بدقة.

وأشار إلى أن عددا من النقاط في محافظة أذربيجان الشرقية تعرّضت صباح اليوم أيضا للقصف، ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وأمنية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن سلاح الجو شن غارة جديدة استهدفت مصنعا لإنتاج الصواريخ في مدينة شيراز الإيرانية، وذلك عقب قصف مطار تبريز شمال غربي البلاد وتدميره بالكامل في وقت سابق من اليوم.

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله أهدافا نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

ومن جانبه، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.