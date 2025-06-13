قفزة في أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار بعد هجوم إسرائيل على إيران

أدت الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، إلى قفزة في أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، وسط حالة من القلق في الأسواق حول إمكانية تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط بنحو 7%، الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أشهر. وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.57 دولار، أو نحو 6.59 %، لتصل إلى 73.93 دولار للبرميل، بعد أن سجلت مستوى مرتفعا خلال معاملات اليوم الجمعة عند مستوى 78.50 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.53 دولار، أو 6.66%، إلى 72.57 دولار بعد أن وصل إلى 77.62 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومكاسب الجمعة هي أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022 بعد أن تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

مخاوف من تراجع إمدادت النفط

ونقلت رويترز عن الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط قولها إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتضرر ومستمرة في العمل.

وقال أولي هفالبي، محلل الأسواق المالية، لرويترز، إن القلق الرئيسي هو ما إذا كانت التطورات الأحدث ستؤثر على مضيق هرمز. وأوضح أن الممر المائي الرئيسي كان معرضا لخطر التأثر بالتقلبات الإقليمية المتزايدة في السابق، لكنه لم يتأثر حتى الآن.

ويمر نحو 20% إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.

تحذير من ارتفاع أكبر بسعر النفط

من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران.

ويفترض البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستنخفض إذا لم يتأثر عرض النفط.

ويقول البنك إنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض مؤقتا بمقدار 1.75 مليون برميل يوميا، وساهم إنتاج أوبك بلس الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 في 2026.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وفي السياق ذاته، اتجه سعر صرف الدولار اليوم الجمعة نحو أكبر ارتفاع يومي له أمام العملات الرئيسية في شهر مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.9 %، مع تزايد خسائر اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي على وجه الخصوص.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا 0.85 % في أحدث التعاملات متجها نحو تحقيق أكبر ارتفاع يومي له منذ 12 مايو/أيار.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة لدى سيتي إندكس “يعود الدولار إلى دوره التقليدي كملاذ آمن، وهو ما لم نشهده منذ أشهر”.

وكسر اليورو موجة صعود استمرت أربعة أيام لينخفض 0.7 %عند 1.1494 دولار. كما ارتفع الدولار مقابل الين 0.6 % إلى 144.43، وارتفع أيضا مقابل الفرنك السويسري 0.52 % إلى 0.8147 فرنك.

وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضا الجمعة إذ تراجعت عملة “بتكوين” 1% إلى 105052 دولارا وتراجعت عملة “إيثر” بما يزيد على 4% إلى 2538 دولارا.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عمان يوم الأحد حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لوضع حد “للهجمات القاسية” التي جرى التخطيط لها بالفعل.