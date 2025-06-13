قلق وتخزين مواد غذائية.. هكذا تبدو شوارع تل أبيب بعد الضربة الإسرائيلية على إيران

أثرت الضربة الإسرائيلية التي وجهتها إلى إيران، على شوارع المدن الإسرائيلية، التي بدت شبه خالية.

وشنّت اسرائيل اليوم الجمعة، سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران، أدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين وكبار العلماء النوويين، بينما توعد المرشد الأعلى لإيران “بمصير مرير ومؤلم”.

أغلقت المدارس في أنحاء إسرائيل وحظرت التجمعات العامة وألغيت “مسيرة الفخر”، التي تقام سنويا للمثليين في تل أبيب، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف.

وأبلغت الحكومة الإسرائيليين بالاستعداد لقضاء ساعات طويلة في الملاجئ إذ حذرت من أنها ستنفذ هجوما مطولا على إيران.

وظلت متاجر وبعض المقاهي مفتوحة في أنحاء إسرائيل، لكن بعض الشركات فضلت إبقاء أبوابها مغلقة. كما خزن متسوقون مواد غذائية ومياها معبأة مما تسبب في ظهور صفوف طويلة عند منافذ البيع.

المدن الإسرائيلية شبه مهجورة

وطلبت إسرائيل من مواطنيها، البقاء قرب الملاجئ على مجمل أراضيها تحسباً لأي رد إيراني. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 100 طائرة مسيرة رداً على الهجوم، وأنه اعترض هذه المسيرات قبل بلوغها الأراضي الإسرائيلية.

وفي الصباح، بدت المدن الإسرائيلية الرئيسية شبه مهجورة، مع عدد قليل جداً من الأشخاص والسيارات في الشوارع.

لكن مع حلول بعد الظهر، ألغت إسرائيل التحذير لمواطنيها. وأفادت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي في تعليمات جديدة إلى المواطنين “بانتهاء وجوب البقاء قرب مراكز محمية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التهديد الذي تشكله المسيرات الإيرانية “تحت السيطرة”.

“قلق وتعب وعجز”

ورغم ذلك، يعرب كثير من الإسرائيليين عن شعورهم بالإرهاق والقلق العميق والعجز. وقال الأستاذ الجامعي أور حسون البالغ من العمر 45 عاماً “ليس لدينا من نعتمد عليه. نشعر أن حكومتنا تلعب بأرواحنا وأرواح الآخرين”.

وقال “نحن قلقون بالطبع، ومتعبون، وقليلو الحيلة، هذا ما نشعر به على الأقل”. ووفقاً لحسون “الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين. نحن نكيف حياتنا لحظة بلحظة وفقاً للتغيرات، وهذا أمر مرهق ومحبط”.

وفي المقابل، يشيد بعض الإسرائيليين بالهجوم على إيران، ويقول أليكس الذي رفض أن يكشف اسمه كاملاً “من حيث المبدأ، أرى أنه (الهجوم) أمر جيد”.

وهو يرى أن إيران ليست “مواطناً صالحاً” في هذا العالم، وأن برنامجها النووي يطرح “مشكلة واضحة” ويقول “بشكل عام، أعتقد أنه كان لا بدّ من القيام بذلك”.