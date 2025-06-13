ماذا يعني رفع إيران الرايات الحمر عقب الهجوم الإسرائيلي على أراضيها؟ (شاهد)

رفعت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، “العلم الأحمر” فوق مسجد جمكران في مدينة قم، في خطوة رمزية تشير إلى عزم إيران على الرد والانتقام، وذلك عقب الهجوم الجوي الواسع الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مستهدفا مواقع نووية وعسكرية حساسة.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة رفع العلم الأحمر، الذي يقع ضمن التراث الإيراني ويكون بمنزلة طلب للانتقام وإعلان للحرب.

وفي الثقافة الإيرانية القديمة، كانت الأعلام الحمر تُرفع فوق منازل أصحاب الدم، ولا تنزل إلا بعد الأخذ بالثأر.

اللون الأحمر في الثقافة الإيرانية

وخلال السنوات الماضية رُفعت الرايات الحمر في مسيرات تشييع رموز مقتولين وفوق قباب المساجد والعتبات، إشارة إلى الحزن الوطني وواجب الانتقام.

ويعد الأحمر أحد ألوان الهوية الوطنية الإيرانية، ويرمز إلى القوة في القتال والشجاعة، وهو أحد ألوان العلم الإيراني، تحت اللونين: الأخضر الدال على الإسلام، والأبيض الذي يرمز إلى السلام.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وبالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي -برسالة وجهها إلى شعبه- إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.