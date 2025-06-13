مقتل رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي على طهران

أعلن التلفزيون الإيراني الجمعة مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اغتيال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وحراسه في ذات الهجمات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” قد أفادت في وقت سابق بأن باقري على قيد الحياة ويتواجد في غرفة قيادة الحرب، إلا أن التلفزيون الرسمي أكد مقتله في التطورات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد غير مسبوق عقب ضربات إسرائيلية استهدفت قادة بارزين في الحرس الثوري وعلماء، في وقت توعد فيه المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بعقاب شديد، مؤكداً أن “الكيان الصهيوني أعد لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما، وسوف يناله لا محالة”.