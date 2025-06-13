هيئة البث الإسرائيلية: تصفية أكثر من 10 علماء نوويين في غارات على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قتلت أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين خلال هجماتها الجوية الأخيرة على مواقع عسكرية ومنشآت داخل إيران.

جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل عدد من القادة العسكريين البارزين، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، في نفس الهجمات.

وتوعّد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل برد شديد، مؤكداً أن “الكيان الصهيوني أعد لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما، وسوف يناله لا محالة”.

وأكد خامنئي “مقتل عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو”، مؤكدا أنه “سيستأنف خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا”.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة، عملية عسكرية ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية بضربات جوية واسعة.

وركزت الهجمات الإسرائيلية بشكل خاص على قادة البرنامجين النووي والعسكري.