نتنياهو يدعو الشعب الإيراني إلى “الثورة”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد إيران، تهدف إلى “إزالة التهديد الإيراني” و”تمهيد الطريق أمام الشعب الإيراني لنيل حريته”، على حد وصفه.

وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي، مساء الجمعة، ردا على الرد الإيراني المكثف “نحن في قلب عملية عسكرية تاريخية هي عملية الأسد الناهض. لقد أطلقنا هذه العملية ضد النظام الإيراني، الذي يهدد علنا بتدمير إسرائيل“.

وأضاف “هدف إسرائيل من هذه العملية هو إزالة هذا التهديد، سواء كان نوويا أو يتمثل في الصواريخ الباليستية التي يوجهها النظام الإيراني ضد دولتنا”، مشيرا إلى أن “العملية لا تقتصر على الرد العسكري فحسب، بل تسعى أيضا إلى فتح المجال أمام الشعب الإيراني لتحقيق تطلعاته في الحرية”.

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي نجح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في “القضاء على كبار القادة العسكريين الإيرانيين، واستهداف منشآت نووية، وتدمير جزء كبير من منظومة الصواريخ الباليستية”، لافتا إلى أنه “ما زال هناك الكثير من الضربات القادمة”، ومشددا على أن “النظام الإيراني لا يعرف حتى ما الذي أصابه، ولا ما الذي سيصيبه لاحقا”.