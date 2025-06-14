“أشد القيود”.. تغيير تعليمات الجبهة الداخلية في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “قيادة الجبهة الداخلية” أعلنت عن إرشادات جديدة تشمل تعليق التعليم ومنع التجمّعات وإغلاق أماكن العمل، وأُرسلت تنبيهات تحث السكان على البقاء قرب المناطق المحمية.

وقالت صحيفة “معاريف” إن الجيش أعلن، مساء الجمعة، عن تغييرات فورية في توجيهات الدفاع المدني عقب الضربة العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف في إيران.

وأوضحت صحيفة “هآرتس”، أنه “في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية (الجمعة)، غيّرت الجبهة الداخلية تعليماتها: يُمنع إجراء تجمّعات أو أنشطة في أماكن العمل (باستثناء الأماكن الحيوية)، كما يُمنع إجراء أنشطة تعليمية. بعبارة أخرى، فإن دولة إسرائيل بأكملها تخضع لأشد القيود، على الأقل حتى مساء السبت الساعة الثامنة مساء. وقد تستمر هذه القيود خلال الأسبوع المقبل. في مثل هذه الحالة، لن يكون بالإمكان الوصول إلى أماكن العمل غير الحيوية يوم الأحد”.

خفض نشاط الدولة إلى الحد الأدنى

وقالت هيئة البث الرسمية إنه يتم بموجب هذه التعليمات، خفض نشاط الدولة إلى الحد الأدنى الضروري في المناطق جميعها، كما أُرسلت تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحث السكان على البقاء قرب المناطق المحمية.

وطُلب من الجمهور متابعة التحديثات الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات المعتمدة.

وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، وأعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عن وقف الرحلات جميعها من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر، وتم تحويل وجهة بعض الرحلات التي كانت في طريقها إلى إسرائيل نحو مطارات بديلة.

دفعة جديدة من الصواريخ

وأطلقت إيران، صباح السبت، دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية، ما يزيد مخاوف التصعيد في المنطقة.

وفي وقت دوّت فيه انفجارات قوية جديدة في طهران خلال الليل، عاش سكان إسرائيل وخاصة منطقة تل أبيب، منذ الجمعة، على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ مع إطلاق طهران الصواريخ، ردا على الضربات الموجهة إليها.