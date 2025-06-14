أمير قطر يدعو ترامب للعمل على خفض التصعيد في المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة ولا سيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر، الجمعة، أن الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت، صباح الجمعة، بيانا رسميا أعربت فيه عن إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا للقانون الدولي.

وجاء في البيان أن “دولة قطر تعبّر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة”.