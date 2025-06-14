إيران تعلن مقتل قائدين بارزين في الهجمات الإسرائيلية

أعلنت إيران، صباح اليوم السبت، مقتل جنرالين كبيران آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية “استشهاد نائب رئيس الاستخبارات، اللواء غلام رضا محرابي، ونائب رئيس شؤون العمليات في هيئة الأركان العامة، اللواء مهدي رباني، في هجمات الكيان الصهيوني على إيران”، وفق ما أوردته وكالة مهر الإيرانية اليوم السبت.

يأتي هذا فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن نحو 60 مدنيا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع جمران السكني في العاصمة طهران، أمس الجمعة.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية منذ أمس الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران.

وقصفت إسرائيل منشآت نووية وقواعد عسكرية ومناطق مدنية بمناطق مختلفة في إيران واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.