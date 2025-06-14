الأخبار|إيران

إيران تعلن مقتل قائدين بارزين في الهجمات الإسرائيلية

Pictures of those killed in Israeli strikes on Iran are displayed on a street in Tehran, Iran, June 13, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
صور لقتلى الغارات الإسرائيلية على إيران في أحد شوارع طهران (رويترز)
14/6/2025

أعلنت إيران، صباح اليوم السبت، مقتل جنرالين كبيران آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية “استشهاد نائب رئيس الاستخبارات، اللواء غلام رضا محرابي، ونائب رئيس شؤون العمليات في هيئة الأركان العامة، اللواء مهدي رباني، في هجمات الكيان الصهيوني على إيران”، وفق ما أوردته وكالة مهر الإيرانية اليوم السبت.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

يأتي هذا فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن نحو 60 مدنيا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع جمران السكني في العاصمة طهران، أمس الجمعة.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية منذ أمس الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران.

وقصفت إسرائيل منشآت نووية وقواعد عسكرية ومناطق مدنية بمناطق مختلفة في إيران واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان