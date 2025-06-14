الجيش الإسرائيلي: إيران تمتلك قدرات تضر إسرائيل بشكل كبير (فيديو)

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، من أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل لم تنته بعد، قائلا إنه على الرغم من الضربات الإسرائيلية فإن إيران لا تزال تمتلك قدرات يمكن أن تضر بإسرائيل بشكل كبير، على حد وصفه.

وادعى ديفرين في إحاطة تلفزيونية أن “النظام الإيراني لا يشكل خطرا على إسرائيل فحسب، بل على العالم بأسره”، على حد قوله.

وقال إن “الهدف النهائي هو ضرب البرنامج النووي والمنظومة الصاروخية لإيران وإزالة هذا التهديد بشكل كامل”.

وكشف عن تفاصيل ما وصفها بأنها “واحدة من أكبر العمليات الهجومية” ضد إيران، معلنا أن إسرائيل ضربت أهدافا نووية وصاروخية استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن اغتيال 9 من كبار العلماء النوويين.

وقال ديفرين “لقد اخترقنا قلب إيران، وطائراتنا لا تزال تنفذ مهماتها هناك”، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت منشآت سبق أن زارها مسؤولون إيرانيون كبار، بالإضافة إلى عشرات المواقع الخاصة بإطلاق الصواريخ التي كانت -حسب قوله- تستعد للهجوم على إسرائيل.

الدفاعات الجوية ليست مطلقة

ورغم إشادة ديفرين بما وصفها بـ”قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية الممتازة” فإنه أقر بأن “الحماية ليست مطلقة”، مستدلا بمقتل ثلاثة إسرائيليين جراء الصواريخ التي أُطلقت من إيران الليلة الماضية، وقال “أعزي العائلات الثكلى، وسنواصل تقديم التحديثات بشأن التطورات”.

وفي ضوء الوضع الأمني، أعلن استمرار تعليق الدراسة في إسرائيل ليوم غد، مؤكدا عدم وجود تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى اللحظة.

الجبهات مشتعلة من غزة إلى الشمال

وفي السياق الميداني، أوضح المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الهجومية والدفاعية في قطاع غزة، وأن “قواتنا منتشرة في مناطق القطاع كافة، وتقاتل بشجاعة ضد مخربي حماس“، وفق تعبيره.

أما على الجبهة الشمالية، فقد أعلن ديفرين استكمال تجنيد قوات الاحتياط وتعزيز الحدود مع لبنان وسوريا، قائلا “لدينا خطط هجومية جاهزة ضد كل من يتجرأ على تحدينا”، كما تم تعزيز القوات في الضفة الغربية ولا سيما في المناطق الساخنة وعلى خطوط التماس.

رد مبهم

وعند سؤاله عمّا إذا كانت القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي، هدفا مباشرا لإسرائيل، أجاب ديفرين “نحن نضرب مركبات البرنامج النووي والمنظومة الصاروخية فقط”، مضيفا أن مسألة النظام السياسي الإيراني “قرار يخص الشعب الإيراني”.