الجيش الإيراني يتوعد بهجمات أشد ويكشف عن الخطوات القادمة

قال المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبوالفضل شكارجي، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل نُفذ “بقوة تدميرية أكبر”، مؤكدا أن صواريخ إيران قادرة على اختراق طبقات الدفاع الجوي المتعددة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شكارجي، في مقابلة تلفزيونية، أن “الكيان الصهيوني المزيف” استهدف، فجر الجمعة، مناطق سكنية داخل إيران، ما أدى إلى “سقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح”، وهو ما وصفه بـ”العمل الإجرامي” الذي أثار حزنا وألما في العديد من العائلات الإيرانية.

ووفقا لشكارجي، فإن صواريخ إيران تخطت التشويش الإلكتروني الإسرائيلي، رغم محاولات “العدو” لتحريفها عن أهدافها. وأكد أن بعضها انحرف عن مساره نحو مناطق أخرى نتيجة لهذه المحاولات، واصفا ذلك بأنه “جريمة أخرى تُضاف إلى سجل العدو”.

2000 صاروخ

وأضاف شكارجي أن “إطلاقنا الصاروخي القادم على إسرائيل سيكون بنحو 2000 صاروخ”، مشيرًا إلى أن الهجمات المستقبلية “ستكون 20 ضعفًا مقارنة بالهجمات السابقة”، في تصعيد واضح في اللهجة والمضمون.

وأكد المتحدث أن “الكيان الصهيوني وداعميه مخطئون إذا تصوروا أن اغتيال قادتنا سيضعف قدراتنا”، مشددًا على أن الرد الإيراني مستمر وبزخم متصاعد.

“الصفعة كانت قوية”

وفي السياق ذاته، قال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، إن الهجمات الأخيرة استهدفت قاعدتي “نفاتيم” و”تل نوف” الجويتين ومراكز عسكرية في تل أبيب، مؤكدا أن “الصفعة كانت قوية لإسرائيل لتدرك أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا”.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أن مصادر عسكرية مطلعة، أكدت استمرار الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، مع التحذير من أن “الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة”.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن “المعتدين سيصبحون هدفا لرد حاسم وواسع النطاق”، في تلميح إلى احتمال ضرب قواعد أجنبية مشاركة أو داعمة لإسرائيل.

مسؤول إيراني: سندافع عن سيادتنا

ومن جهة أخرى، قال مسؤول إيراني في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن طهران تعتبر من حقها المشروع الرد على العدوان الإسرائيلي، محذرا من أن أي دولة تدعم إسرائيل عسكريًا، ستكون هدفا مشروعا للهجمات الإيرانية.

وأشار المسؤول إلى أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في العراق والأردن وقبرص، يجعلهم عرضة للرد الإيراني في حال شاركوا في أي دعم هجومي ضد طهران.