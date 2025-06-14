السفير الأمريكي في إسرائيل: هذا ما فعلته بنا الصواريخ الإيرانية أمس

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الليلة الماضية كانت قاسية في إسرائيل، مشيرا إلى أنه اضطر للنزول إلى الملاجئ 5 مرات بسبب تصاعد التهديدات الأمنية.

وأضاف السفير في منشور عبر “إكس”: “اليوم هو السبت هنا. من المفترض أن يكون الجو هادئا، لكن على الأرجح لن يكون كذلك، فقد أُمر الشعب كله بالبقاء قرب الملاجئ”.

Been rough nite in Israel. Had to head to shelter 5 times during the nite. It’s now Shabbat here. Should be quiet. Probably won’t be. Entire nation under orders to stay near shelter. https://t.co/7pe1qfyif7 — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 14, 2025

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، مما دفع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية في السماء.

“هجوم استباقي”

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه “الاستباقي”، الذي تواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية”.

وفي المقابل، أكدت إيران حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل، بـ”برد ساحق” يجعلها تندم على هجومها.