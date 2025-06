السفير الأمريكي في إسرائيل: هذا ما فعلته بنا الصواريخ الإيرانية أمس

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الليلة الماضية كانت قاسية في إسرائيل، مشيرا إلى أنه اضطر للنزول إلى الملاجئ 5 مرات بسبب تصاعد التهديدات الأمنية.

وأضاف السفير في منشور عبر “إكس”: “اليوم هو السبت هنا. من المفترض أن يكون الجو هادئا، لكن على الأرجح لن يكون كذلك، فقد أُمر الشعب كله بالبقاء قرب الملاجئ”.

Been rough nite in Israel. Had to head to shelter 5 times during the nite. It’s now Shabbat here. Should be quiet. Probably won’t be. Entire nation under orders to stay near shelter. https://t.co/7pe1qfyif7

