السلطات الليبية توقف قافلة الصمود المغاربية في سرت

أوقفت الجهات الأمنية الليبية عند مدخل مدينة سرت، قافلة الصمود المغاربية المتجهة إلى معبر رفح دعماً لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المنسق الإعلامي للقافلة، للجزيرة مباشر، إن السلطات في سرت منعت دخول المساعدات التي كانت على متن القافلة القادمة من مدينة مصراتة، قبل أن تفرج في وقت لاحق عن عدد من المشاركين الذين جرى توقيفهم بشكل مؤقت.

وعقد وفد حكومي ليبي بمدينة سرت، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء تنسيقية القافلة في مقر مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا عماد العتيلي والوفد المرافق له.

يشار إلى أن قافلة الصمود المغاربية، هي مبادرة شعبية أطلقتها منظمات ومجموعات أهلية في عدة دول مغاربية، بهدف إيصال مساعدات إنسانية رمزية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.