بوتين يندد بالهجمات الإسرائيلية على إيران ويعرض الوساطة لمنع التصعيد

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بالضربات الإسرائيلية على إيران معتبرا أنها “تصعيد خطير”، ومحذرا من “التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة”.

وكانت إسرائيل شنت فجر الجمعة هجوما واسعا شاركت فيه نحو 200 طائرة على أهداف في إيران، واغتالت قادة عسكريين وعلماء. وردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه تل أبيب مساء الجمعة.

وأجرى بوتين اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين “شدد على أن روسيا تدين خطوات إسرائيل التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشارت إلى أنّه أعرب لنتنياهو عن “استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات”، وأنه حذّر من “خطر التداعيات المدمرة على كامل المنطقة”.

التوصل لحل سلمي للملف النووي

وأكد الرئيس الروسي “أهمية” التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني “بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا”، وذلك في خضم المحادثات الأمريكية الإيرانية بهذا الشأن.

من جهتها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان جدد لبوتين أن طهران “لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وهي دائما مستعدة لتوفير ضمانات في هذا الشأن الى الهيئات الدولية المتخصصة”.

وفي وقت سابق الجمعة، نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها “غير مقبولة” و”غير مبررة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن “الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقا”.

كذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن “روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد للتوتر”.

شراكة استراتيجية

وعزّزت موسكو وطهران علاقاتهما العسكرية في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدان كبار المسؤولين الروس وبينهم بوتين هجمات إسرائيل في غزة، رغم محافظة روسيا حتى الآن على علاقات جيدة مع إسرائيل.

ودافع الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع عن حق إيران في تطوير برنامج نووي سلمي.

وعرضت موسكو مرارا مساعدة الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وأعلنت يوم الأربعاء الماضي استعدادها لنقل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتحويله إلى وقود للمفاعلات النووية المدنية باعتبارها طريقة محتملة للمساعدة في تضييق هوة الخلافات بين الجانبين.

وازداد التقارب في العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات القليلة الماضية وعزز بوتين وبزشكيان التعاون العسكري بين البلدين في يناير/كانون الثاني عبر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 20 عاما.

لكن موسكو، التي زودت إيران بأسلحة واشترت منها أسلحة أيضا، تخشى الانجرار إلى صراع في الشرق الأوسط، كما أن الاتفاقية لم تتضمن بندا يتعلق بالدفاع المشترك.