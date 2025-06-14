تحالف أسطول الحرية: 3 من ناشطي القارب “مادلين” لا يزالون رهن الاعتقال في إسرائيل

أكد (تحالف أسطول الحرية) أن 3 من المشاركين في رحلة القارب “مادلين”، لا يزالون رهن الاعتقال لدى إسرائيل وهم (باسكال موريراس، ويانيس محمدي، وماركو فان رين).

وقال التحالف أسطول الحرية في منشور على “فيسبوك”، إن المشاركين الثلاثة في رحلة القارب “مادلين” لكسر الحصار عن غزة، محتجزون بشكل غير قانوني لدى إسرائيل، وقد يستمر احتجازهم لمدة شهر آخر، وأكد أن النشطاء أُلقي القبض عليهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وحُرموا من حقوقهم الأساسية، ويُحتجزون في ظروف غير إنسانية، مع ساعة واحدة فقط من الضوء يوميا.

“احتجاز رهائن”

وأشار إلى أنهم يعانون من التهابات جلدية حادة ناجمة عن بق الفراش، وقال البيان “هذا ليس احتجازا، بل هو احتجاز رهائن”.

وحثّ البيان الحكومتين الفرنسية والهولندية على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى ديارهم، خاصة مع إغلاق المطارات الآن بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وشدد البيان على ضرورة معاملتهم بإنسانية واحترام القانون الدولي. وختم بيان التحالف قائلا “نضالنا مستمر حتى تحرير فلسطين“.

Now with Israel's attack on Iran, the airports are shut down, and our three remaining 'Madleen' team members, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, and Marco van Rennes may face an extra month, illegally detained in Israeli prison. All three were meant to be released and flying back… pic.twitter.com/VsGUNigO2F — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 13, 2025

اقتحام قوات الاحتلال للقارب

وفجر الاثنين الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي القارب “مادلين” الذي يقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، حينما كان يبحر في المياه الدولية.

وسبق الاقتحام بث مباشر للمتضامنين من على متن القارب، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط به، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

وحلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق القارب قبل اقتحامه، وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهره البث المباشر لمراسل الجزيرة مباشر عمر فياض.

كما أظهرت لقطات مباشرة، بثها مراسلنا عمر فياض، لحظة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على القارب “مادلين” في المياه الدولية.

من كان على متن القارب؟

وكان على متن القارب “مادلين” طاقم يضم 12 ناشطا وناشطة، نصفهم من حاملي الجنسية الفرنسية هم عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط السياسي باسكال موريراس، والناشط البيئي ريفا فيارد، والزميل في قناة الجزيرة مباشر عمر فياض، والطبيب والناشط باتيست أندريه، والصحفي يانيس محمدي.

كما ضم الطاقم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، والناشطة السياسية الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، والناشط السياسي البرازيلي تياغو أفيلا، والناشط السياسي التركي شعيب أوردو، والناشط السياسي الإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رين.