تحالف أسطول الحرية: 3 من ناشطي القارب “مادلين” لا يزالون رهن الاعتقال في إسرائيل

أكد (تحالف أسطول الحرية) أن 3 من المشاركين في رحلة القارب “مادلين”، لا يزالون رهن الاعتقال لدى إسرائيل وهم (باسكال موريراس، ويانيس محمدي، وماركو فان رين).

وقال التحالف أسطول الحرية في منشور على “فيسبوك”، إن المشاركين الثلاثة في رحلة القارب “مادلين” لكسر الحصار عن غزة، محتجزون بشكل غير قانوني لدى إسرائيل، وقد يستمر احتجازهم لمدة شهر آخر، وأكد أن النشطاء أُلقي القبض عليهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وحُرموا من حقوقهم الأساسية، ويُحتجزون في ظروف غير إنسانية، مع ساعة واحدة فقط من الضوء يوميا.

وأشار إلى أنهم يعانون من التهابات جلدية حادة ناجمة عن بق الفراش، وقال البيان “هذا ليس احتجازا، بل هو احتجاز رهائن”.

وحثّ البيان الحكومتين الفرنسية والهولندية على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى ديارهم، خاصة مع إغلاق المطارات الآن بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وشدد البيان على ضرورة معاملتهم بإنسانية واحترام القانون الدولي. وختم بيان التحالف قائلا “نضالنا مستمر حتى تحرير فلسطين“.

Now with Israel's attack on Iran, the airports are shut down, and our three remaining 'Madleen' team members, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, and Marco van Rennes may face an extra month, illegally detained in Israeli prison.

