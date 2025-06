عشرات الشهداء في غزة.. وإسرائيل تواصل استهداف طوابير الجوعى (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في الوسط، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بوصول 39 شهيدا من مناطق متفرقة بخان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم السبت.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين فيما فقد عدد آخر، عقب استهداف قوات الاحتلال لمواطنين ينتظرون وصول المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة قرب محور نيتساريم. كما أفاد بوصول 4 شهداء إلى مستشفى المعمداني نتيجة استهداف مواطنين بقنبلة كواد كابتر بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 90 شهيدا، و605 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

Ongoing restrictions and hostilities continue to obstruct humanitarian aid deliveries in #Gaza.

⚠️ People risking—and losing—their lives searching for food

💉 Children wake up during surgery due to lack of anaesthetic

After more than 600 days of war, the scale of suffering is… pic.twitter.com/lYWNegR4q6

— UNRWA (@UNRWA) June 14, 2025