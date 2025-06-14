عشرات الشهداء في غزة.. وإسرائيل تواصل استهداف طوابير الجوعى (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في الوسط، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بوصول 39 شهيدا من مناطق متفرقة بخان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم السبت.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين فيما فقد عدد آخر، عقب استهداف قوات الاحتلال لمواطنين ينتظرون وصول المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة قرب محور نيتساريم. كما أفاد بوصول 4 شهداء إلى مستشفى المعمداني نتيجة استهداف مواطنين بقنبلة كواد كابتر بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 90 شهيدا، و605 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

Ongoing restrictions and hostilities continue to obstruct humanitarian aid deliveries in #Gaza. ⚠️ People risking—and losing—their lives searching for food 💉 Children wake up during surgery due to lack of anaesthetic After more than 600 days of war, the scale of suffering is… pic.twitter.com/lYWNegR4q6 — UNRWA (@UNRWA) June 14, 2025

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 5 فلسطينيين استشهدوا شمال مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا وسط غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووصل سبعة شهداء وعشرات الجرحى إلى مستشفيي العودة والأقصى وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم، بعد إطلاق النار اتجاه المواطنين قرب نتساريم وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن المستشفى غير قادرين على استيعاب العدد الكبير من الجرحى الذي يصل جراء إطلاق آليات ومسيرات الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة.

استهداف الجوعى

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن 7 شهداء وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفيي العودة والأقصى وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم، بعد إطلاق قوات الاحتلال، النار باتجاه المواطنين قرب نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة أخرى قالت مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات، إن المستشفى، استقبل 8 شهداء و125 إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي مجمع ناصر الطبي وصل المستشفى 13 شهيدا تم انتشالهم من مناطق مختلفة بمدينة خان يونس.

شهداء وجرحى

واستشهد علام قويدر في منطقة معن جنوب خان يونس، بعدما استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بينما كان متجهًا لتفقّد منزل العائلة المدمر وجلب الطعام لأطفاله.

لكن علام لم يكن وحده، فقد ذهب ليُحضِر أبناء عمومته الذين استشهدوا قبله، ليعود معهم شهيدًا، حيث ودّع أحمد قويدر، والد الشهيد علام قويدر، ابنه قائلًا: “راح يجيب ولاد عمه. ورجع شهيدا معاهم”.

من ناحية أخرى أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر بالإخلاء لمناطق بني سهيلا وعبسان الكبيرة والجديدة بخان يونس.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال قامت بنسف عددا من المباني السكنية باستخدام روبوت متفجر في حي التفاح شرقى مدينة غزة.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 90 شهيدا، و605 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، ب️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55 ألفا و297 شهيدا، و128 ألف و426 مصابا، منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

كما بلغت ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025-عقب خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار- 5 آلاف و14 شهيدا و16 ألف و385 إصابة.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية 29 شهيدا، وأكثر من 380 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات (274 شهيدا وأكثر من 2532 إصابة).