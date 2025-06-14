جيش الاحتلال يعلن اغتيال 9 علماء إيرانيين بارزين (شاهد)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي قتل 9 من كبار العلماء والخبراء المشاركين في البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال الغارات التي نُفّذت مع انطلاق ما وصفه بـ”عملية الأسد الصاعد”.

وأكد أدرعي، عبر مقطع فيديو على منصة “إكس”، أن الشخصيات المستهدفة “تشكل جزءاً رئيسياً من تقدم النظام الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية”، واصفاً تصفيتهم بأنها “ضربة ملموسة لقدرات النظام الإيراني على امتلاك أسلحة الدمار الشامل”.

جيش الدفاع تمكن من القضاء على تسعة من كبار العلماء والخبراء من اتباع النظام الإيراني الذين شاركوا بصورة فعالة في برنامج النظام الإيراني لتطوير السلاح النووي. يعتبر جميع العلماء والخبراء الذين تم القضاء عليهم مراكز معرفة وخبرات مركزية ولهم عقود من التجربة في مجال تطوير السلاح… pic.twitter.com/nEdcamNvkn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

خبرات نووية بارزة

وبحسب جيش الاحتلال، فإن العلماء والخبراء الذين تم اغتيالهم يتمتعون بعقود من الخبرة في تخصصات هندسية وفيزيائية مختلفة، وكان لهم دور فعّال في دفع البرنامج النووي الإيراني إلى الأمام.

وفيما يلي قائمة بالأسماء التي وردت في بيان المتحدث العسكري:

فريدون عباسي.. خبير الهندسة الذرية

محمد مهدي طهرانجي.. خبير الفيزياء

أكبر مطلب زاده.. خبير الهندسة الكيميائية

سعيد برجي.. خبير هندسة المواد

أمير حسن فكهي.. خبير الفيزياء

عبد الحميد منوشهر.. خبير فيزياء المفاعلات

منصور عسكري.. خبير فيزياء

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني.. خبير الهندسة الذرية

علي باكوايي كتريمي.. خبير في الميكانيكا النووية

#عاجل 🔻 كشف النقاب: جيش الدفاع قضى على تسعة من كبار العلماء والخبراء المشاركين في البرنامج النووي الإيراني 🔻في الغارات التي شنها سلاح الجو مع انطلاق عملية #الاسد_الصاعد تم القضاء على تسعة من كبار العلماء والخبراء الذين شاركوا بصورة فعالة في خطة النظام الإيراني لتطوير السلاح… pic.twitter.com/uj7wUhK2bt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

تصفية “العقل الهندسي” للبرنامج النووي الإيراني

ونقلت القناة الإسرائيلية 11 عبر مراسلها العسكري إيتاي بلومنتال، أن المستهدفين يُعدّون من أبرز “العقول الهندسية والعلمية” في برنامج إيران النووي.

ونشر بلومنتال صورة لمحمد مهدي طهرانجي أثناء إشرافه على تجارب نووية، بالإضافة لمقطع فيديو لفريدون عباسي، خلال شهادة له حول قدرات إيران النووية، مما يعزز الرواية الإسرائيلية حول الدور المحوري للمستهدفين.

צה״ל חיסל תשעה מדענים ומומחים בכירים בפרויקט הגרעין האיראני בתקיפות חיל האוויר עם תחילת מבצע ״עם כלביא״, חוסלו תשעה מדענים ומומחים בכירים, אשר קידמו את תוכנית הגרעין האיראני בין המדענים הבכירים בפרויקט הגרעין האיראני שחוסלו:

– פרידון עבאסי – מומחה להנדסה גרעינית

– ⁠מחמד מהדי… pic.twitter.com/lErj5BonGP — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) June 14, 2025

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.