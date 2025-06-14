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كتلة من اللهب.. لحظة سقوط صاروخ إيراني على مبنى وسط إسرائيل (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 30 ثانية 02:30
14/6/2025-|آخر تحديث: 11:07 AM (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ في وسط إسرائيل بعد إطلاقه من إيران، معلنة سقوط قتلى وجرحى.

وأظهرت صور متداولة الدمار الكبير الذي خلّفه صاروخ إيراني في منطقة فيريشون لتسيون جنوبي تل أبيب، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصا قتل وأصيب 3 بعضهم في حالة خطرة بمنطقة ريشون لتسيون، وتم نقل نحو 20 جريحا إلى المستشفيات.

دمار كبير في موقع عقب هجوم صاروخي إيراني- ريشون لتسيون 14 يونيو/حزيران (رويترز)

قتلى وجرحى

ونقلت صحيفة (تايم أوف إسرائيل) عن خدمة الإسعاف، وفاة شخص آخر بعد أن أصاب صاروخ إيراني مباني سكنية مباشرة في مدينة (ريشون لتسيون)، وسط إسرائيل.

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وأظهر مقطع “فيديو” متداول، اندلاع كتلة من اللهب من المبنى إثر إصابة مباشرة من صاروخ أطلق من إيران، كما بيّن “فيديو” آخر آثار الدمار الكبيرة في المنطقة بعد سقوط الصاروخ.

وقالت (تايمز أوف إسرائيل) عن قائد الجبهة الداخلية قوله “بعض القتلى وعدة جرحى في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل“.

المصدر: الجزيرة مباشر

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