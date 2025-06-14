رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نمهد الطريق إلى طهران

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل تواجه “تهديدا استراتيجيا غير مسبوق”، وذلك في تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية تمضي قدما نحو “الاستعداد لمواجهة هذا التهديد”، معتبرا أن الجيش يمهد فعليا الطريق إلى العاصمة الإيرانية طهران، على حد وصفه.

وفي خطاب وجَّهه إلى الطيارين خلال زيارة أجراها لقواعد سلاح الجو، شدد زامير على أن الجيش الإسرائيلي حقق “إنجازا غير مسبوق” في تاريخه من حيث القدرات العملياتية والاستخبارية والتقنية.

وقال “لقد حققنا إنجازا كبيرا لم يسبق له مثيل في تاريخ الجيش. قدراتنا الميدانية والاستخبارية والتكنولوجية بلغت مستويات استثنائية”.

وأضاف “أنتم تتعاملون مع تهديد استراتيجي غير مسبوق على دولة إسرائيل، لكنني حصلت على كل التطمينات من قادة سلاح الجو والطيارين ورجال الاستخبارات، التي تؤكد أننا قادرون على الاستمرار والمضي قدما”.

وأكد زامير خلال اللقاء “لقد زرت قواعد سلاح الجو والتقيت الطيارين شخصيا، واطلعت على مدى جاهزيتكم، وأنا مطمئن تماما أنكم مستعدون لما هو قادم”.

وتابع قائلا “أنتم تحققون إنجازا غير مسبوق في قدراتنا العملياتية والتقنية والاستخبارية. ونحن نمهد الطريق إلى طهران”.