شاهد: الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجمات إسرائيلية جديدة فوق طهران

أفادت تقارير إخبارية إيرانية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران مساء الجمعة، للتصدي لهجمات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع في المدينة.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن تفعيل منظومات الدفاع الجوي جاء بعدما رصدت هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية حاولت استهداف العاصمة.

بدروها ذكرت وكالة تسنيم أن “الدفاعات الإيرانية تنجح بالتصدي للمقذوفات الإسرائيلية على العاصمة طهران”.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن أصوات الانفجارات ترددت في أنحاء طهران، بينما شوهدت الشهب في السماء نتيجة لاستخدام المضادات الجوية.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على الأراضي الإيرانية مستخدمة أكثر من 200 مقاتلة في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الناهض”. واستهدفت الغارات منشآت نووية في عدة مناطق، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء، بحسب مصادر إعلامية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن “العملية غير المسبوقة تهدف إلى ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية”.

في المقابل، توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني إسرائيل بـ”عقاب صارم” رداً على هذه الهجمات.