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شاهد: دمار غير مسبوق وقتلى وعشرات المصابين في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية

A rescue personnel walks next to a damaged vehicle at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Ramat Gan, Israel, June 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
مدة الفيديو 01 دقيقة 57 ثانية 01:57
14/6/2025-|آخر تحديث: 11:55 AM (توقيت مكة)

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورا ومقاطع “فيديو” تُظهر دمارا واسعا في مناطق عدة بتل أبيب مع استمرار الرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي، فيما قُتل وأصيب عشرات الإسرائيليين.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أسفرت عن تدمير 9 مبان في رامات جان، وهي إحدى ضواحي تل أبيب الساحلية.

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وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه تم إخلاء المئات من الشقق عندما ضرب صاروخ أحد المباني.

وقُتل 3 إسرائيليين وأصيب 172 بجروح مختلفة، في 6 موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل منذ، مساء الجمعة، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية صورة جوية تظهر دمارا لحق بالمنازل في المنطقة الوسطى بتل أبيب جراء القصف الإيراني.

يذكر أن منطقة تل أبيب هي منطقة كثيفة السكان، وأثناء الهجوم المضاد الإيراني، تم تفعيل التحذيرات من الصواريخ في أجزاء كبيرة من إسرائيل.

وأطلقت إيران صباح السبت دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وعاش سكان إسرائيل ولا سيما منطقة تل أبيب منذ مساء الجمعة على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ مع إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الموجهة إليها.

وفي وسط تل أبيب، أصيب مبنى شاهق مما أدى إلى إلحاق أضرار بالثلث السفلي من المبنى الواقع في منطقة حضرية مكتظة بالسكان.

ودُمر مبنى سكني في مدينة رامات جان المجاورة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا تظهر الدمار الواسع في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية.

epa12174588 Israeli flags placed over damaged cars after a ballistic missile strike in a residential area in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. Israel's military said Iran launched dozens of missiles and drones toward Israel, with some intercepted. Magen David Adom (MDA), Israel's national emergency services, reported at least three killed and dozens of injured, including some in critical condition, in the retaliatory attacks. Israel launched strikes on Iran's nuclear and military facilities on 13 June, targeting top generals and scientists. EPA-EFE/ABIR SULTAN

TOPSHOT - Israeli emergency responders inspect a site hit by a missile fired from Iran south of Tel Aviv on June 14, 2025.

This aerial picture shows damaged buildings at a site hit by a missile fired from Iran in the Israeli city of Ramat Gan near Tel Aviv on June 14, 2025.
(الفرنسية)

epa12174592 An Israeli police officers walks in a damaged residential area after a ballistic missile strike in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. Israel's military said Iran launched dozens of missiles and drones toward Israel, with some intercepted. Magen David Adom (MDA), Israel's national emergency services, reported at least three killed and dozens of injured, including some in critical condition, in the retaliatory attacks. Israel launched strikes on Iran's nuclear and military facilities on 13 June, targeting top generals and scientists. EPA-EFE/ABIR SULTAN

RAMAT GAN, ISRAEL - JUNE 14: Emergency workers walk amid buildings that were damaged after an overnight strike on June 14, 2025 in Ramat Gan, Israel. Israeli flags have been placed on some of the destroyed cars. Iran launched a retaliatory missile strike on Israel starting late on June 13, after a series of Israeli airstrikes earlier in the day targeted Iranian military and nuclear sites, as well as top military officials. (Photo by Amir Levy/Getty Images)

Israeli security forces inspect the site of homes destroyed by a missile fired from Iran, in Rishon Lezion, Israel, on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

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