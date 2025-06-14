شاهد: دمار غير مسبوق وقتلى وعشرات المصابين في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورا ومقاطع “فيديو” تُظهر دمارا واسعا في مناطق عدة بتل أبيب مع استمرار الرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي، فيما قُتل وأصيب عشرات الإسرائيليين.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أسفرت عن تدمير 9 مبان في رامات جان، وهي إحدى ضواحي تل أبيب الساحلية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه تم إخلاء المئات من الشقق عندما ضرب صاروخ أحد المباني.

وقُتل 3 إسرائيليين وأصيب 172 بجروح مختلفة، في 6 موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل منذ، مساء الجمعة، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية صورة جوية تظهر دمارا لحق بالمنازل في المنطقة الوسطى بتل أبيب جراء القصف الإيراني.

يذكر أن منطقة تل أبيب هي منطقة كثيفة السكان، وأثناء الهجوم المضاد الإيراني، تم تفعيل التحذيرات من الصواريخ في أجزاء كبيرة من إسرائيل.

وأطلقت إيران صباح السبت دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وعاش سكان إسرائيل ولا سيما منطقة تل أبيب منذ مساء الجمعة على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ مع إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الموجهة إليها.

وفي وسط تل أبيب، أصيب مبنى شاهق مما أدى إلى إلحاق أضرار بالثلث السفلي من المبنى الواقع في منطقة حضرية مكتظة بالسكان.

ودُمر مبنى سكني في مدينة رامات جان المجاورة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا تظهر الدمار الواسع في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية.