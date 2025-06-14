شاهد: صواريخ ومسيَّرات إيرانية تضرب شمال إسرائيل

شنت إيران، مساء السبت، هجوما جديدا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على أهداف في إسرائيل، ضمن المرحلة الثانية من عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3” ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني انطلاق موجة جديد من العملية الهجومية المركبة بصواريخ ومسيَّرات ضمن عملية “الوعد الصادق 3”.

كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدء المرحلة الجديدة من الهجوم الإيراني ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أطلقت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري “مجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيَّرة”.

صواريخ تضرب شمال إسرائيل

وفي إسرائيل، أكدت القناة 12 أن دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران اتجاه مناطق حيفا والكريوت شمالي البلاد، وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مدن عدة بينها حيفا وطمرة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن بعض الصواريخ سقطت فعلا في هذه المناطق، بينما اعترضت منظومة “القبة الحديدية” عشرات الصواريخ، بما في ذلك خارج الأجواء الإسرائيلية.

وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية مقتل امرأة وإصابة 5 آخرين، جراء سقوط أحد الصواريخ في بلدة قرب حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من الليل، أنه رصد “صواريخ أُطلقت من إيران اتجاه أراضي إسرائيل“، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي تعمل بكثافة لاعتراض التهديدات.

وطالب الجيش المواطنين الإسرائيليين بدخول المناطق المحمية فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “الحكومة الأمنية المصغرة ستجتمع مجددا في ملجأ تحت الأرض”، في إشارة إلى خطورة الوضع وتدهوره السريع.