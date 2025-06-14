شاهد: هجوم إسرائيلي جديد على طهران ومضادات أرضية إيرانية تتصدى

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة طهران، إثر غارات شنها الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أنه سُمع دوي انفجارات عدة في مناطق متفرقة من المدينة، في حين اشتعلت النيران في بعض المواقع عقب الهجمات.

وأشارت الأنباء إلى أن الدفاعات الأرضية الإيرانية تصدت لجزء من الهجوم، حيث أطلقت مضاداتها الجوية في محاولة لاعتراض الصواريخ والقنابل الإسرائيلية.

ونشرت وكالة الأنباء الطالبية “إسنا” فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع “انفجار” هناك.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على الأراضي الإيرانية مستخدمة أكثر من 200 مقاتلة في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”. واستهدفت الغارات منشآت نووية في عدة مناطق، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء، بحسب مصادر إعلامية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن “العملية غير المسبوقة تهدف إلى ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية”.

في المقابل، توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني إسرائيل بـ”عقاب صارم” رداً على هذه الهجمات.