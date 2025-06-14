معاريف: تهريب جميع طائرات الركاب الإسرائيلية إلى الخارج في عملية سرية

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم السبت، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أصدرت أوامر لشركات طيرانها بنقل جميع طائراتها إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة خشية إطلاق صواريخ إيرانية لتدميرها.

وقالت الصحيفة، إن المؤسسة الأمنية، أصدرت الأوامر لشركات طيرانها (العال وأركيا ويسرائير وإير حيفا) بنقل جميع طائراتها إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة خوفا من إطلاق صواريخ إيرانية.

أوامر فورية بإخراج الطائرات

ومساء يوم الخميس، تلقى مسؤولو الأمن في شركات “إلعال” “أركيع” و”يسرائير” و”إير حيفا” أوامر فورية بإخراج جميع طائراتهم ونقلها إلى مطارات في قبرص، اليونان والولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن التقدير الأمني يفيد بأن إيران قد تحاول إطلاق صواريخ بهدف ضرب أسطول الطيران الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) يعزز الإجراءات الأمنية بالتعاون مع سلطات الأمن في الدول التي تقبع فيها الطائرات الإسرائيلية حاليا.

إغلاق مطار بن غوريون

من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل اليوم السبت، إغلاق (مطار بن غوريون) المطار الدولي الرئيس في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، حتى إشعار آخر.

وأعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون -عقب إطلاق إيران صواريخ ليلا ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على أراضيها- إغلاق المطار، وقالت “لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار”.