في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني: أمير قطر يدعو إلى خفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة ولا سيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر، السبت، أن الشيخ تميم شدَّد خلال الاتصال على ضرورة خفض أشكال التصعيد كافة والتوصل إلى حلول دبلوماسية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وجدَّد الأمير خلال الاتصال إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا لمبادئ القانون الدولي.