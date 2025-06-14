كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط صاروخ على منزل وسط تل أبيب (فيديو)

أظهرت مشاهد متداولة تم الحصول عليها من كاميرا مراقبة لحظة سقوط صاروخ على منزل وسط تل أبيب، السبت، تزامنا مع إطلاق إيران مئات الصواريخ تجاه إسرائيل ومحاولة الأخيرة اعتراضها.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل منذ مساء الجمعة عن تدمير تسعة مبان في رامات جان، وهي إحدى ضواحي تل أبيب الساحلية، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو عشرات المباني المتضررة جراء الهجوم غير المسبوق.

كما أظهر فيديو آخر متدول أضرارا داخل مبنى في إسرائيل، لم يتبين موقعه بالتحديد، وسط انتشار عناصر من الأمن الإسرائيلي وأفراد الإنقاذ داخله.

يذكر أن منطقة تل أبيب هي منطقة كثيفة السكان. وأثناء الهجوم المضاد الإيراني، تم تفعيل التحذيرات من الصواريخ في أجزاء كبيرة من إسرائيل.

وأطلقت إيران منذ مساء الجمعة دفعات من الصواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.