ماذا نعرف عن الحصيلة الأولية للضربة الإيرانية على إسرائيل؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن حصيلة أولية للخسائر البشرية والمادية جراء القصف الإيراني، الذي استهدف عمق الأراضي الإسرائيلية في إطار عملية الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن مدينة رمات غان، الواقعة قرب تل أبيب، تعرضت لضربة مباشرة من أحد الصواريخ الباليستية، مما أدى إلى تدمير 9 مبانٍ سكنية بشكل شبه كامل، وإخلاء مئات الشقق من سكانها، وسط حالة من الذعر والفوضى في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 100 مواطن أصبحوا بلا مأوى، في حين تم إجلاء نحو 300 شخص من المنطقة المتضررة، بعد تصاعد المخاوف من انهيارات هيكلية محتملة في المباني المحترقة أو المتصدعة.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد المصابين إلى 63 شخصا، بينهم حالتان في حالة حرجة، و8 مصابين بجروح متوسطة، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة، وأفادت مصادر طبية بأن من بين الجرحى رجلين في الثمانينيات من عمرهما حالتهما حرجة للغاية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن عملية الرد الإيراني “بدأت رسميا” بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية من مواقع مختلفة داخل إيران، في استهداف منسق وواسع النطاق لمواقع إسرائيلية.

وبثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد مباشرة، قالت إنها توثق لحظة إطلاق الصواريخ من منصات عدة داخل البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن “إسرائيل كلها تحت النيران”، موضحا أنه تم رصد إطلاق موجات متتالية من الصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تحاول التصدي للهجمات المستمرة، لكن حجم الهجوم فاق التوقعات.