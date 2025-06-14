ما حقيقة خلع المرشد الإيراني لعباءته وارتدائه الزي العسكري؟

تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لعباءة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مصحوبة بتعليق يقول “المرشد الإيراني يخلع عباءته ويرتدي البدلة العسكرية”.

جاء ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف عشرات المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين. فما حقيقة هذه الصورة؟

صورة مجتزأة ومعدلة

وبالتحقق من الصورة المتداولة، كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر أنها صورة مجتزأة ومعدلة من مقطع فيديو قديم يعود إلى عام 2021.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي أُخذت منه الصورة لحظة تلقي المرشد الإيراني علي خامنئي جرعة من لقاح كورونا في يونيو/حزيران 2021.

وجاءت مزاعم خلع المرشد الإيراني لعباءته وارتدائه الزي العسكري بعد ساعات من إطلاق إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمّته “الأسد الناهض”، وقصفت خلاله منشآت عسكرية ونووية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين رفيعي المستوى وعلماء بارزين في البرنامج النووي الإيراني.

وكانت مزاعم خلع المرشد لعباءته وارتدائه الزي العسكري قد صعدت سابقا عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول 2024، حيث استخدم العديد من المواقع في حينها الصورة نفسها.

“عواقب كبيرة للهجوم”

وكان خامنئي قد قال، اليوم الجمعة، إن النظام الإسرائيلي ارتكب “خطأ فادحا”، مؤكدا أن هذا الخطأ ستكون له “عواقب كبيرة”.

وأكد خامنئي أنه “ستكون هناك ضربات قوية على النظام الصهيوني”، موضحا أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستوجه ضربات قاصمة لهذا العدو الخبيث”.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أن إيران بدأت تنفيذ “الرد المنتظر” على الهجمات الإسرائيلية، عبر إطلاق مئات الصواريخ الباليستية اتجاه إسرائيل، في هجوم وصفته بأنه واسع النطاق ومنسق.