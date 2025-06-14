مقتل إسرائيلية جراء أولى الضربات الصاروخية الإيرانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر السبت، بمقتل امرأة جراء إصابتها في الدفعة الأولى من الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة إصابة 34 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة وصفت حالتها بالحرجة.

وأوضح جهاز الإسعاف (نجمة داود الحمراء) أنه تلقى مساء الجمعة بلاغات عن وقوع إصابات نتيجة ضربات صاروخية، مضيفاً أن “طواقم الإسعاف هرعت على الفور إلى مواقع الاستهداف، وقدمت رعاية طبية منقذة للحياة ونقلت 34 مصاباً إلى المستشفيات”.

وتأتي هذه التطورات عقب استهداف إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في مختلف أنحاء إيران، ورد الجمهورية الإسلامية بإطلاق مسيّرات أعقبتها دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.