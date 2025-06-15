هل تستطيع إسرائيل القضاء على البرنامج النووي الإيراني عسكريا؟.. خبير يجيب

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مارك فيتزباتريك، إن إسرائيل غير قادرة على إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر العمليات العسكرية، لكنها تستطيع تعطيله وتأخيره فقط، على حد وصفه

وأضاف، خلال لقاء مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر السبت،: “لا يمكنهم قصف المعرفة، وإيران ستستخدم معارفها لإعادة بناء البرنامج خلال أعوام قليلة”.

وأشار المسؤول الأمريكي الأسبق إلى احتمال أن تكون إيران قد أنقذت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وقال “السؤال المطروح الآن هو: هل قامت إيران بإنقاذ ترسانتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي كان موجودًا في أسطوانات ويمكن نقله بسهولة؟ إذا ما قامت إيران بإنقاذه، فهي قريبة من إنتاج قنبلة خلال عام، ولكن إذا لم ينقذوا هذه الأسطوانات، فالمسألة ستأخذ منهم وقتًا أطول”.

ورداً على سؤال حول توقيت الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وأن بعض التحليلات رجحت بأن إيران كانت على بُعد أسابيع من إنتاج القنبلة النووية، قال “هذا التحليل وهذا الإطار الزمني كان دقيقًا حتى الساعات الأولى من 13 يونيو/حزيران عندما قامت إسرائيل بقصف منشأة نطنز. فبالتالي، عندما تقوم إسرائيل بتدمير منشأة التخصيب الإيرانية، فهذا يعني إعادة ضبط الساعة. ولهذا قلت بأن المسألة ستحتاج عامًا من أجل أن تقوم إيران بإعادة إنتاج محطات الطرد (المركزي)”.

هل ظهرت مؤشرات إشعاعية تدل على نجاح إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Lk1YrjWuGi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2025

وحول ما إذا ظهرت مؤشرات إشعاعية تدل على نجاح إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، قال الدبلوماسي الأمريكي إن المعلومات التي اطلع عليها حتى اللحظة تفيد بأنه لم يكن هنالك أي تسريب للإشعاع قابل للقياس، “لأنه عند قصف محطات الطرد المركزي لن تقوم بإطلاق مواد مشعة”، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث إذا ما تم استهداف منشأة أصفهان ومحطات التحويل.

وقال إن “الصور الجوية والتقارير القادمة من إيران تفيد بأن المنشآت تضررت بشكل كبير، وأظن أن إسرائيل مستمرة بهجومها حتى الآن، والمنشأة الموجودة في فيردول لم تستهدف في الليلة الأولى لكنها ستكون هدفا في الهجمات القادمة”.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم أمريكي ضمني، هجوماً واسعاً على إيران باسم “الأسد الصاعد”، استهدفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة وعلماء بارزين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية استباقية وتهدف لضرب البنية التحتية النووية والصاروخية.

وردّت إيران مساء اليوم نفسه بسلسلة ضربات صاروخية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية في إسرائيل، وسط تعتيم إعلامي حول بعض المواقع المستهدفة.

ويعد هذا التصعيد الأكبر بين الطرفين.