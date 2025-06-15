إسرائيل تنشر صورا جوية لآثار الدمار في بات يام بعد ضربة إيرانية غير مسبوقة (شاهد)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية صورا التقطتها طائرات مسيَّرة، تُظهر حجم الدمار الواسع الذي خلَّفه القصف الصاروخي الإيراني على مدينة بات يام جنوبي تل أبيب.

وأظهرت الصور مباني سكنية مدمرة بالكامل، وسيارات محترقة، وشوارع تحولت إلى أنقاض، في مشهد وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه “حدث غير مسبوق في تاريخ المدينة”.

وتأتي هذه الصور في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث تحت الركام عن ناجين ومفقودين، وسط تصاعد التحذيرات من موجة هجمات جديدة محتملة.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران سمته “الأسد الصاعد“، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، مستخدمة عشرات المقاتلات في استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية في مناطق عدة، كما نفذت عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين بارزين وعلماء في المجال النووي.

وفي مساء اليوم ذاته، بدأت إيران ردها عبر سلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، توزعت على 8 موجات متتالية، وأسفرت عن قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار مادي واسع شمل مباني ومركبات.