إيران تتصدي لمدمرة بريطانية حاولت دعم هجوم إسرائيلي بصواريخ في المحيط الهندي

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، السبت، أنها تصدت لتحرك مدمرة بريطانية شمال المحيط الهندي، وأجبرتها على تغيير مسارها بعد توجيه إنذارات مباشرة عبر طائرات مسيَّرة قتالية.

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني إن أنظمة الاستطلاع الإيرانية رصدت دخول مدمرة تابعة للقوات البريطانية إلى شمال المحيط الهندي ليلة الجمعة، وقالت إنها كانت “تسعى لإرشاد صواريخ الكيان الصهيوني نحو الأراضي الإيرانية”.

وأشار البيان إلى أن وحدات الطائرات المسيَّرة القتالية التابعة للبحرية الإيرانية تولت متابعة التحرك البريطاني على مدار 24 ساعة، ووجهت إنذارات مباشرة أجبرت المدمرة على تغيير مسارها، ومنعتها من التقدم نحو مياه الخليج، على حد وصف البيان.

وأكدت القوات الإيرانية أن هذا الإجراء يأتي في سياق “الدفاع المشروع عن السيادة الإيرانية”، مشددة على أن أي محاولة للتورط في استهداف إيران من قِبل قوى أجنبية “لن تمر دون رد مباشر وسريع”.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده إرسال معدات إلى الشرق الأوسط على خلفية التوترات المتصاعدة بين طهران وتل أبيب، وهو ما اعتبرته إيران دليلا على تورط بعض القوى الغربية في دعم الهجمات الإسرائيلية.