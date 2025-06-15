إيران تعلن مقتل رئيس جهاز الاستخبارات

أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مساء الأحد، مقتل اللواء محمد كاظمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ونائبه حسن محقق، واللواء محسن باقري، في غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران اليوم.

ووفقًا لما نقلته الوكالة، فإن الهجمات الإسرائيلية طالت مواقع حساسة وأسفرت عن “اغتيال ثلاثة من الجنود المجهولين، وقادة الاستخبارات”، على حد وصفها.

وفي بيان نعي رسمي، أكد حرس الثورة الإسلامية أن “الكيان الصهيوني واصل هجماته وجرائمه ضد إيران، مستهدفًا أبناء الشعب في الأحياء السكنية”، واصفًا إسرائيل بـ”النظام الخبيث والإرهابي”.

وأشار البيان إلى أن الرد الإيراني لم يتأخر، حيث نفذت مقاتلات القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية، ضمن المرحلة الثالثة من عملية “الوعد الصادق 3″، مستهدفة “مراكز استخبارات النظام الغاصب”.

وختم الحرس الثوري بيانه بتأكيد أن الردود الإيرانية “ستستمر بقوة وفعالية ضد الأهداف الحيوية للكيان الإسرائيلي، حتى تدميره بالكامل”.