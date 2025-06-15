إيران.. قصف إسرائيلي يشعل النيران بمحطة غاز في الأهواز (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، اشتعال النيران في محطة للغاز بمدينة الأهواز في محافظة خوزستان في إيران، وذلك نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المنشأة.

وأبرزت الصور ألسنة اللهب تتصاعد من المحطة وسط حالة من الدخان الكثيف، بينما لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد“، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى صباح الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.