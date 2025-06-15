الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر القيادة النووية الإيرانية ومختبرات أسلحة في طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته نفذت الليلة الماضية ضربات جوية استهدفت مواقع استراتيجية في إيران، شملت مقر القيادة النووية الإيرانية ومختبرات لتطوير أسلحة نووية، بالإضافة إلى منشآت لتخزين الوقود.

وأكد المتحدث أن العمليات الإسرائيلية طالت جبهات عدة أخرى، منها اليمن وقطاع غزة، مشددا على أن الجيش سيواصل العمل ضد كل من يشكل تهديدا لأمن دولة إسرائيل.

كما دعا المتحدث السكان الإسرائيليين إلى الالتزام الصارم بتعليمات الجبهة الداخلية، والبقاء على مقربة من الملاجئ تحسبا لأي تصعيد محتمل، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وبدأت إسرائيل، فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد“، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، بلغ عدد موجاتها 8، وخلَّفت حتى صباح الأحد 13 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.