الدفاعات الجوية في طهران تتصدى لضربة إسرائيلية جديدة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه بدأ سلسلة هجمات على عشرات من مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض غربي إيران.

من جانبها، أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية “فُعّلت في مناطق عدة بمحافظة كرمانشاه” غربي البلاد، في أعقاب ما وصفته بـ”تعرض عدد من المناطق لمحاولات اختراق جوي”.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن “الدفاعات الجوية في طهران تتصدى حاليا لأهداف معادية في بعض المناطق”، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف أو الجهة التي أطلقتها.

وكانت إيران قد وجهت ظهر اليوم الأحد ضربة صاروخية إلى إسرائيل، مما أثار حالة من الذعر في أنحاء البلاد ودفع الجبهة الداخلية إلى توجيه أوامر صارمة للسكان بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

وانطلقت صافرات الإنذار بشكل متزامن في عدة مناطق من إسرائيل، بما في ذلك القدس وشمال البلاد ومنطقة شارون، في أعقاب إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية ضمن ما وصفته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بموجة جديدة من “الوعد الصادق 3″، التي تُعد المرحلة الثالثة من الهجمات الإيرانية المتواصلة منذ أيام.