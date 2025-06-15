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الدفاعات الجوية في طهران تتصدى لضربة إسرائيلية جديدة (فيديو)

BAT YAM, ISRAEL - JUNE 15: Emergency and Rescue soldiers search for trapped people inside heavily damaged buildings after an overnight missiles strike from Iran on June 15, 2025 in Bat Yam, Israel. Iran launched a retaliatory missile strike on Israel starting late on June 13, after a series of Israeli airstrikes earlier in the day targeted Iranian military and nuclear sites, as well as top military officials. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مدة الفيديو 00 دقيقة 26 ثانية 00:26
15/6/2025-|آخر تحديث: 09:39 PM (توقيت مكة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه بدأ سلسلة هجمات على عشرات من مواقع إطلاق صواريخ أرض أرض غربي إيران.

من جانبها، أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية “فُعّلت في مناطق عدة بمحافظة كرمانشاه” غربي البلاد، في أعقاب ما وصفته بـ”تعرض عدد من المناطق لمحاولات اختراق جوي”.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن “الدفاعات الجوية في طهران تتصدى حاليا لأهداف معادية في بعض المناطق”، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف أو الجهة التي أطلقتها.

وكانت إيران قد وجهت ظهر اليوم الأحد ضربة صاروخية إلى إسرائيل، مما أثار حالة من الذعر في أنحاء البلاد ودفع الجبهة الداخلية إلى توجيه أوامر صارمة للسكان بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

وانطلقت صافرات الإنذار بشكل متزامن في عدة مناطق من إسرائيل، بما في ذلك القدس وشمال البلاد ومنطقة شارون، في أعقاب إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية ضمن ما وصفته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بموجة جديدة من “الوعد الصادق 3″، التي تُعد المرحلة الثالثة من الهجمات الإيرانية المتواصلة منذ أيام.

المصدر: الجزيرة مباشر

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