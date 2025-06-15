ترامب يعد بـ”سلام تاريخي” بين تل أبيب وطهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن هناك مؤشرات قوية على اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وإيران، على حد قوله.

وفي مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة “ليست منخرطة حاليا” فيما يحدث بين إسرائيل وإيران.

لكنه شدد على أن “المشاركة ممكنة”، لافتًا إلى أن الإيرانيين “يريدون التوصل إلى اتفاق”، وأن التصعيد الأخير “قد يدفعهم إلى التفاوض بشكل أسرع”، على حد وصفه.

وفي منشور له على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب “سيكون هناك سلام قريبًا بين إسرائيل وإيران“، مشيرًا إلى أن الطرفين “يجب أن يتوصلا إلى صفقة، وسيتوصلان إليها، تمامًا كما جعلتُ الهند وباكستان يبرمان اتفاقًا خلال ولايتي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه نجح في وقف نزاعات كانت على وشك الانفجار، مستشهدًا بالأزمة بين صربيا وكوسوفو في فترة حكمه الأولى التي قال إنها “كادت تتحول إلى حرب”، مؤكدًا أنه تمكن من إيقافها، واتهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بـ”الإضرار بآفاق السلام بقرارات غبية”.

واختتم ترامب رسالته بشعار حملته “لنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد”، مؤكدًا تفاؤله بإمكانية تحقيق تسوية شاملة في المنطقة، رغم تصاعد التوتر العسكري بين طهران وتل أبيب خلال الأيام الأخيرة.