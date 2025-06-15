تقرير: ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني خامنئي

أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الماضية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولَين في الإدارة الأمريكية، لم تسمّهما، قولهما “هل قتل الإيرانيون أمريكيا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية”.

وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا على تواصل مستمر مع مسؤولين إسرائيليين في الأيام التي تلت الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران.

وأضافا أن الإسرائيليين أفادوا بأن لديهم فرصة لاغتيال الزعيم الإيراني الأعلى، لكن ترامب منعهم من تنفيذ الخطة، بحسب الوكالة.

وعند سؤال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقرير رويترز بشأن خطة قتل خامنئي، قال في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة فوكس نيوز “هناك العديد من التقارير الكاذبة عن أحاديث لم تحدث مطلقا، ولن أخوض في هذا الأمر”.

وأضاف نتنياهو “نحن نفعل ما يلزم”.

وقال إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، مضيفا أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للقضاء على “التهديد الوجودي” الذي تشكله طهران.