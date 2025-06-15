توتنهام يعلن توقيع عقد نهائي مع ماتيس تيل قادما من بايرن ميونخ

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأحد، توقيع عقد نهائي مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل.

وانضم تيل إلى توتنهام في فبراير/شباط الماضي على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ الألماني.

وأكد توتنهام أن العقد الجديد لتيل سيمتد حتى عام 2031 بمجرد انتهاء عقد إعارته في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وشارك تيل في 20 مباراة على مستوى كافة المسابقات مع توتنهام وسجل ثلاثة أهداف.

ويتواجد اللاعب الفرنسي حاليا في سلوفاكيا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما، رفقة زميله في توتنهام ويلسون أودوبرت.