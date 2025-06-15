شاهد: إيران تطلق صواريخ صوب إسرائيل وتقول إن الملاجئ لم تعد آمنة لـ”الصهاينة”

شهدت إسرائيل، مساء الأحد، موجة جديدة من التصعيد العسكري مع إيران، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في أعقاب تهديدات إيرانية باستهداف مواقع حساسة في الداخل الإسرائيلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، بالتعرض لرشقات صواريخ إيرانية إضافية، مشيرة إلى أن نحو 30 صاروخًا أُطلق على إسرائيل في الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، وأدى ذلك إلى إصابة 7 أشخاص شمال البلاد، فيما سقط أحد الصواريخ بالفعل في المنطقة الشمالية.

أما القناة 14 الإسرائيلية، فأكدت سقوط عدد من الصواريخ في عدة مناطق داخل البلاد، وأسفرت إحدى الضربات عن إصابة 4 أشخاص في منطقة لخيش، نتيجة سقوط صاروخ في شمال النقب.

وفي تطور لافت، ذكرت القناة ذاتها أن صاروخًا إيرانيًا سقط في مدينة حيفا، وأدى إلى أضرار كبيرة في عدد من المباني، بينما أشار موقع يسرائيل هيوم إلى أضرار مباشرة لحقت بمبنيين سكنيين في حيفا، بالإضافة إلى أضرار في مبنى سكني آخر بالمنطقة الجنوبية.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن أحد الصواريخ الإيرانية سقط على مطار بن غوريون في تل أبيب، في ضربة وُصفت بأنها رمزية واستراتيجية على حد سواء.

وفي سياق متصل، أطلق المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية تهديدات مباشرة، قائلاً إن إيران ستواصل استهداف “أهداف حساسة وهامة، بما في ذلك مراكز عسكرية وأمنية ومراكز صنع القرار ومنازل القادة في إسرائيل”.

وأضاف المتحدث الإيراني أن “الملاجئ تحت الأرض لم تعد آمنة للصهاينة”، موجهاً رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين مفادها: “غادروا الأراضي المحتلة، لأنها لن تكون صالحة للسكن مستقبلاً”.

وتأتي هذه التصريحات والضربات وسط تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، أثار قلقًا إقليميًّا ودوليًّا متزايدًا من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح بين الجانبين.