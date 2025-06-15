شاهد: حرائق في مستودع نفط غرب طهران إثر قصف إسرائيلي

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر حرائق اندلعت في أحد مستودعات النفط غرب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف الموقع.

ويُظهر المقطع نيرانا كبيرة تتصاعد في الليل مع دخان أسود يغطي المكان.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أفادت، فجر الأحد، بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران.

وأشارت وزارة النفط إلى أن “الكيان الصهيوني استهدف مستودع شهران النفطي (شمال غرب طهران) ومستودعا آخر في جنوب (المدينة)”.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية باستهداف “مستودع نفط في شهران وخزان وقود جنوبي البلاد من قِبل النظام الإسرائيلي، والوضع تحت السيطرة”.

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران: “اشتعلت النيران في خزانين أو ثلاثة في مستودع شهران، وهذه الخزانات لم تكن خزانات بنزين، بل مشتقات بترولية أخرى”.

وأضاف “نظرا للظروف، تمّت الاستعدادات مسبقا وتم تعديل عدد الخزانات؛ ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق”.