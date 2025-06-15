شاهد: صواريخ إيرانية تصيب برجا عاليا في تل أبيب وتخلف قتيلة وإصابات

قتلت امرأة وأصيب عشرات آخرون جراء سقوط صواريخ إيرانية استهدفت مناطق عدة في تل أبيب، بينها إصابة مباشرة لأحد الأبراج العالية في إحدى مدن تل أبيب الكبرى، جراء رشقة صاروخية جديدة أطلقتها إيران فجر اليوم الأحد.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن امرأة إسرائيلية قتلت وأصيب و53 آخرون جراء سقوط صواريخ إيرانية، ما تسبب أيضا في دمار كبير.

وأضافت أن قوات الإنقاذ تواصل عملياتها للبحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل خلال الهجوم الجديد، بينما أوضحت وكالة إرنا الإيرانية أن موجة جديدة من الصواريخ استهدفت مواقع إسرائيلية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى تلقيها بلاغات عن سقوط صواريخ وشظايا في أحد التجمعات بتل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية ووقوع إصابات في بعض المواقع، مع وجود ضحايا في مبنى آخر جار التعامل معه.

كما أكدت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إصابة برج مرتفع بشكل مباشر، فيما ذكرت صحيفة “معاريف” استهداف ستة مواقع في تل أبيب بصواريخ إيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق بأنحاء البلاد بعد ورود بلاغات عن سقوط الصواريخ.