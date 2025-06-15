شاهد: لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية في حيفا

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، مساء السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطرة، جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، ضمن موجة جديدة من التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق لحظة سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في مدينة حيفا.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف، وسط حالة استنفار أمني واسع، كما رُصد سقوط صاروخ في بلدة طمرة قرب حيفا شمالي إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن مصفاة حيفا كانت من بين “الأهداف الناجحة” التي طالتها الصواريخ الإيرانية، في إشارة إلى دقة الضربات ومدى اختراقها للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني انطلاق موجة جديد من العملية الهجومية المركبة بصواريخ ومسيَّرات ضمن عملية “الوعد الصادق 3”.

كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بدء المرحلة الجديدة من الهجوم الإيراني ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أطلقت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري “مجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيَّرة”.

وشنت إيران، مساء السبت، هجوما جديدا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على أهداف في إسرائيل، ضمن المرحلة الثانية من عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3”.