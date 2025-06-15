ضربات إيرانية دقيقة لمراكز تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود.. ومصافي النفط تكشف حجم الضرر في حيفا

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري نفذ ضربات دقيقة ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، استهدفت مراكز تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود والطاقة، في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي ضد المنشآت الإيرانية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقديرات عسكرية أن إيران أطلقت خلال الليلة الماضية نحو 80 صاروخا على دفعتين، استهدفت مناطق وسط البلاد وشمالها، وتسببت في أضرار بشرية ومادية واسعة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القصف الإيراني أسفر عن إصابة أكثر من 200 شخص، ولا يزال 35 آخرون في عداد المفقودين، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

أضرار في منشآت الطاقة والنفط

وفي الأثناء، أعلنت مصافي النفط الإسرائيلية تضرُّر خطوط أنابيب وخطوط نقل في مدينة حيفا نتيجة القصف الإيراني، مؤكدة استمرار عمل منشآت التكرير، رغم توقف بعض العمليات التصنيعية النهائية. وأشارت إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية في تلك المواقع.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صاروخا إيرانيا سقط في مدينة رحوفوت، مما أسفر عن إصابة 37 شخصا بينهم اثنان بحالة حرجة، وسط استنفار واسع للفرق الطبية.